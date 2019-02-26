- 1/2
- 2/2
وصلت منذ قليل الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إسراء عبدالفتاح، لتقديم واجب العزاء في والدة الفنان مصطفى خاطر.
يذكر أن والدة الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، توفيت يوم السبت بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت علىأثرها أحد المستشفيات.
وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، ولم يبلغ خاطر نقابة الممثلين إلا بعد دفن والدته، لعدم أزعاج أصدقائه وخلافه، ويقام العزاء الآن بمسجد
ويشارك خاطر فى السباق الرمضانى بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سميرغانم تقدم واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.