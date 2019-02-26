السيمفونى يروى حكاية روميو وجوليت بقيادة الصعيدى فى الاوبرا

بمناسبة مرور 150 عام على رحيل برليوز :
يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى، بمناسبة مرور 150 عام على رحيل المؤلف الموسيقى الفرنسى هيكتور برليوز، حفلاً بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الاسبانية روساليا جوميز مع المغنيين الميتزوسوبرانو الايطالية آنا ماريا شيورى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تحت اشراف مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج مختارات من السيمفونية الدرامية روميو وجولييت لـ برليوز والمستلهمة من المسرحية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الانجليزى الشهير وليم شكسبير وتدورحول أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأسوية هذا الى جانب كونشرتو البيانو والاوركسترا الرابع لـ بيتهوفن
يذكر ان هيكتور برليوز ولد عام 1803 بمدينة كوتاسنت اندرية بجنوب فرنسا ، حاول والده الطبيب ان يدفعة لخلافته فى مهنة الطب لكنه ترك دراستها وتفرغ لهوايته مما اغضب الاب وقطع عنه نفقات المعيشة فاضطر للعمل باحد المسارح الليلية ليستكمل دراسته الموسيقية ويعمل مدرسأ
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