نجوم الاوبرا ضيوف حجرة الاسكندرية فى اعظم المؤلفات العالمية

ابراهيم ناجى

كتب - أحمد أيوب:

يستضيف اوركسترا حجرة اوبرا الاسكندرية، تحت عنوان اعظم المؤلفات العالمية، و اشراف مديره الفنى الدكتورة نيفين المحمودى نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى فى حفلين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة ومن اخراج حازم رشدى وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ويعاد مساء الاحد ٣ مارس بالمسرح الصغير فى القاهرة .

يتضمن البرنامج احدى مؤلفات الارجنتينى استور بياتسولا بعنوان ليبراتانجو الى جانب مختارات من اشهر المسرحيات

والاعمال الغنائية العالمية منها طريقى ، اشعر اننى جميلة ، كان من الممكن ان ارقص طوال الليل ، اللحن ، مسرف كبير ، غرباء فى الليل ، احضره للمنزل ، اه يا شمسى ، الحلم المستحيل .. اداء ايمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، وليد كريم ، جولي فيظي ، مصطفي محمد ، رشا طلعت ، جاكلين رفيق ، نسرين رشدي ، الهامي امين ، عزت غانم، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، ليلي ابراهيم واسامه على .

يشار ان اوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس فى سبتمبر 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة كما شارك فى مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات .

اما فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسميا في أبريل 1964وقدمت مجموعة من العروض المتميزة وتوالت نجاحاتها إلى أن احترقت دار الأوبرا عام 1971 وكافحت الفرقة لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على مسرحى الجمهورية وسيد درويش بالاسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات جديدة منها صبحي بدير ، رضا الوكيل ، إيمان مصطفى ، نيفين علوبة وحنان الجندي ليكملوا الرسالة وأصبح ريبرتوارها يضم 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية .