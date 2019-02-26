بعد أنتهاء المهرجان.. أهل أسوان يحتفلون بـ ليلي علوي

كتب - أحمد عمرو:

أحتفل أهل أسوان مع النجمة ليلي علوي، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليه كاتبة: "هل أسوان الكرام، شكراً على اللحظات الحلوة اللي قضيناها سوا، بحبكم أوي".

يذكر أن الفنانة ليلي علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت ثورة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر و الوعي اللازم لاستعاب ما يحدث

حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، و من تأليف و إخراج محمد أمين.