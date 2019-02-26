بالفيديو.. والد رانيا يوسف: ابنتي كانت نسمة منذ ولادتها

صورة من جانب اللقاء

كتب - أحمد أيوب:

قال والد الفنانة رانيا يوسف، في الحلقة الخامسة من برنامج More about Rania، إن ابنته كانت منذ ولادتها مثل نسمة، ولم

تتسبب له في أي نوع من المتاعب، لا في تربيتها، ولا في دراستها،ولا التعامل معها، وكانت العلاقة بينهما طوال الوقت أشبه بالصداقة.

واسترجع والد رانيا يوسف ذكرياته في حرب عام 1967، وتعرضه للأسر مرتين، والحكم عليه بالإعدام من قبل آسريه الإسرائيليين.