عمرو دياب يفاجئ ابنته الصغرى جنا و يحضر “ديو” غنائي معها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:14 مساءً -

بسبب العلاقة العاطفية التي تجمع الفنان المصري عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني بدأت علاقته تتوتر من جديد بينه وبين أولاده، بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

ولكن من جهة ثانية، هناك بعض المصادر أكدت أن كل تلك الاخبار ليست سوى شائعات، وأن علاقة “الهضبة” بابنائه جيدة، بل أنه قرر دعم إبنته الصغرى جنا بمشوارها الغنائي، حيث قرر أن يحضر “ديو” غنائي معها.

ولفتت تلك الاخبار إلى أن هذا التعاون الذي سيجمع دياب بابنته سيكون باللغتين، العربية التي يؤديها عمرو دياب والإنكليزية التي ستؤديها ابنته.