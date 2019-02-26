بيبي ريكسا: والدي يشعر بالخجل ومستاء من ملابسي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيبي ريكسا، البالغة من العمر 29 عاما، في تصريحات صحفية، أن والدها أصبح لا يتحدث معها بسبب ملابسها، وأنه يخجل منها عندما تظهر بشكل جريء وغير محتشم.

النجمة العالمية أضافت قائلة أن والدها أرسل لها رسالة قال فيها: من الأفضل أن تتوقفي عن نشر الصور والمقاطع الإباحية، أنت تثيرين اشمئزازي، لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن، أصبحت أشعر بالخجل من الخروج لأماكن عامة، أنا مستاء جدًا منك.

وكانت المربة اللامعة قد اعترفت، قبل ذلك باستيائها من عدم محادثة والدها لها ولكنها أكدت أنه يجب عليه احترام حياتها ورغباتها الشخصية، وألا يستمع لأحاديث الناس، وأنها نجمة شهيرة ومعروفة في مجال الغناء وهذا ما يجعلها تظهر بهذا الشكل.

وكان آخر أعمال بيبي ريكسا كليب أغنية بعنوان “Last Hurrah”، التي طرحته منذ أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

والجدير بالذكر أن بيبي ريكسا، قد هاجمت مصممي الأزياء بقوة، حيث تعد من الفنانات اللائي واجهن مشاكل مع مصممي الأزياء بسبب وزنهن الزائد.

ونشرت النجمة العالمية فيديو عبر موقع انستجرام مؤخرا، قالت فيه: أخيرًا ترشحت لجوائز جرامي وهذا أفضل شيء على الإطلاق. وكثيرًا من الأوقات تتفق الفنانات مع مصممي الأزياء على تصميم فساتين خاصة لهن ليرتدونها على السجادة الحمراء. فتواصل فريقي مع كثير من المصممين وكثيرًا منهم لا يريدون أن يصمموا فستانًا من أجلي لأنني سمينة جدًا.