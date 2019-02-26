رانيا يوسف تتألق في جلسة تصوير جديدة على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رانيا يوسف، ظهرت خلال الجلسة بجمبسوت صيفي قصير “هوت شورت” أظهر كامل ساقيها باللون الأخضر، على أحد الشواطئ.

الفنانة المصرية علقت على الصور قائلة: «لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك».

وجاء نشر صور الجلسة بعد ساعات قليلة من استماع لنيابة لأقوال رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد «بينا معاد»، والذي كان يحمل اسم «ملائكة إبليس»، سابقًا ويشارك في بطولته غادة عادل، إيمان العاصي، محمد جمعة، سلوى خطاب، وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.

كما تشارك في فيلم «دماغ شيطان»، مع باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.

رانيا آخر أعمالها في الدراما مسلسل «كأنه إمبارح»، مع الفنان باسم سمرة وجمال عبدالناصر، وحقق المسلسل مشاهدة عالية.