تطور جديد في أزمة فيلم "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة

تشهد أزمة فيلم "اللعبة الأمريكاني" تطورًا جديدًا، إذ أعربت مخرجته إيناس سيف عن سعادتها بلجوء المنتجة ناهد فريد شوقي، إلى ساحة القضاء للحصول على ترخيص بعرض الفيلم.

وقالت إيناس، في بيان لها عبر مكتب محاميها الخبير القانوني حسام لطفي: "إن اللجوء للمحكمة سيتيح المجال لانتداب لجنة متخصصة لمشاهدة الفيلم، وتوضيح ما أضيف من مشاهد وما حُذف لصالح النجمة الشابة ناهد مدحت السباعي، إلى جانب النهاية التي عُدلت بالمخالفة للسيناريو ورؤية المخرجة".

وأكدت إيناس سيف ثقتها في عدالة القضاء المصري "الذي لن يسمح بالتعدي على حق مخرجة شريكة في الفيلم السينمائي من منظور إبداعي طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002".

وأضافت أنها تُعلي من شأن نقابتها المهنية التي وقفت إلى جوارها، ومن شأن لجنة التحقيق المتخصصة التي ترأسها قاضي جليل، والتي انتهت إلى عدم أحقيتها في استبعادها من استكمال فيلمها الروائي الأول، وأن التعثر المالي للمنتجة لا يجب أن يكون على حساب الحق الأدبي والمالي للمخرجة".

كما أشارت إلى أنها تلتمس العذر للجنة التي قارنت بين سيناريو الفنان المبدع مدحت السباعي، والسيناريو الخاص بها، حيث حرمت اللجنة من مشاهدة ما نُفذ على الشاشة.

وأرسلت المخرجة الخميس الماضي إنذارًا على يد محضر لوقف تراخيص الفيلم إلى جهاز الرقابة وغرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية.

ومن جانبها، أصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي بيانًا تؤكد فيه إقرار النقابة بعدم أحقية المخرجة بالفيلم.

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.