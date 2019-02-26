خاص- مؤلف "الأوضة الضلمة الصغيرة" يكشف سبب اعتذاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نفى المؤلف هشام هلال وجود خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي مخرج فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني.

وقال المؤلف هشام هلال في تصريحات خاصة لمصراوي:" إنه لا يوجد خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي، نافيًا كل ما تردد في عدد من وسائل الإعلام عن ذلك ".

وأوضح:" هلال" إنه اعتذر عن كتابة " الأوضة الضلمة الصغيرة" بسبب انشغاله بفيلمه الجديد "كازبلانكا"، مع الفنان أميرة كرارة والمخرج بيتر ميمي".

واستكمل:" أقوم بإجراء تعديلات على سيناريو" كازبلانكا"، وأحضر التصوير بشكل شبه يومي، مما صعب مهمة الاستمرار في فيلم" الأوضة الضلمة الصغيرة".".

وأضاف:" أنه تواصل مع المنتج وليد منصور الذي رشحه للفيلم واعتذر عن الكتابة لضيق الوقت ".

يذكر أن "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة أكرم حسني ونور وبيومي فؤاد إخراج محمد سامي.