خاص| أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بـ"لوك" أحمد زكي في مسلسله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

ظهر النجم محمد رمضان، الفترة الأخيرة بـ"لوك" جديد في كواليس مسلسله "زلزال"، المقرر أن ينافس به في السباق الدرامي لرمضان المقبل.

وربط الكثيرون بين الشبه الكبير الذي يجمع بين إطلالة رمضان الجديدة واللوك الخاص بالنجم الراحل أحمد زكي في فيلم "كابوريا"، واتهمه البعض بأنه يقلد "النمر الأسود".

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة لمصراوي أنه ظهر بهذا "اللوك"، لأن مسلسه الجديد تدور بعض أحداثه في فترة التسعينيات، مؤكدًا أن ظهوره بهذا اللوك مقصودا، تيمنا بالنجم الكبير أحمد زكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحمد زكي ومحمد رمضان باللوك نفسه، وعقدوا المقارنات.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يصور حاليًا مشاهد مسلسل" زلزال" بطولة عدد من نجوم الفن من بينهم ماجد المصري، حلا شيحة، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.