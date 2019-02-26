صور... مواقف طريفة من حفل أوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:15 مساءً - على الرغم من أنّ أنظار عدسات الصحافة تهتم باطلالات السجادة الحمراء وأسماء الفائزين في حفل أوسكار، إلا أنّ ذلك لا يمنع من التقاط الصور لبعض المشاهد الطريفة التي تحصل مع النجوم في الحفل.

فهل حدثت مواقف طريفة حفل أوسكار 2019؟ّ من المؤكد أنّ الجواب نعم، وإليكم أهم المواقف الطريفة التي حصلت خلال حفل الأوسكار بدورته الـ91.

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المخرج سبايك:

يبدو أنّ المخرج لم يتمكن من تمالك نفسه بعد سماع اسمه ضمن الفائزين بجوائز الأوسكار عن أفضل نص مقتبس عن فيلم Blackklansman، فأسرع إلى المسرح وقفز على زميله وحضنه بقوة ما أثار ضحك الحضور.



بيلي بورتر:

تصدرت صورة النجم على السجادة الحمراء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنه أطل بزي غريب عبارة عن بدلة رجالية، وعليها "جيبونة فستان" نسائي مليئة بالتول، من تصميم كريستيان سيريانو.



ليدي غاغا:

في حركة غريبة ولافتة، أقدمت ليدي غاغا على تعديل ربطة العنق لزميلها النجم رامي مالك، فوصفها البعض أنها تؤدي دور والدته.

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كريس إيفانز وريجينا كينغ:

تعثرت النجمة بفستانها أثناء توجهها لاستلام جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فما كان من كريس إلا أن تحول إلى كابتن أمريكا وانقذها من السقوط، كما أنه ساعدها بالوصول إلى المسرح.



ميليسا ماركثي وبراين تيري:

ارتديا أزياء غريبة جدًّا من تصميمهما لتقديم جائزة أفضل أزياء على المسرح، ما أثار ضحك الحضور بشكل هستيري.

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أوليفيا كولمان:

بعد الإعلان عن فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite، لم تتمكن النجمة من تحمّل مشاعر الفرح بالفوز، فدخلت بنوبة بكاء وضحك معًا، أثناء كلمتها أمام النجوم المشاركين بالحفل، ما أثار حالة من الضحك في القاعة.

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