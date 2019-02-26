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كتبت - إيمان العوضي :
صلاح، محمود طاهر، إسراء فوزى، كريم عبود، وسيم ، لؤى وائل، هنادى، شيكو، مصطفى ديشا ، أحمد عادل، رضا، شريف محمد، محمد الغنام، محمد جمال، ديكور محمد صلاح، إضاءة جمال ربيع، تأليف عصام نصر وليد محمد، رؤية وإخراج عصام نصر.
يستضيف اليوم مسرح تياترو آفاق، أبطال فرقة ذات المسرحية، لتقديم العرض المسرحي "مأساة دكتور فوزي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلي أن العرض يناقش فكرة النفاق وانتشاره بشكل كبيرفي الفترات الأخيرة وظهور الناس المتعددة الأوجه وهنا يأتي دور الدكتور فوزى الذي يعمل على حل هذه المشكلة.
مسرحية "مأساة دكتور فوزي"، بطولة محمد
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فرقة ذات تقدم "مأساة دكتور فوزي" علي مسرح تياترو آفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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