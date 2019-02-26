جمال الخولي يحكي كيف أصبح من دراويش أنغام مع أول تعاون معها

كتبت - مي صادق

حالة من الحب والود سيطرت على كلمات الشاعر جمال الخولي، كلما ذكرت اسم أنغام، وتعاونه معها بأغنية "على حسك في أيامي"، في ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًّا".

حيث بدأ حديثه قائلًا: كتبت كلمات الأغنية من حوالي 4 شهور، والغريب أني كتبتها على مدار يومين، وأنا في الأغلب عندما اكتب أي أغنية انتهي من كتابتها في نفس الجلسة، كان شعور غريب تجاه هذه الأغنية بالذات، ولم أكن أتوقع ان تكون من نصيب أنغام.

وأضاف: انتهيت من كتابة الأغنية وأرسلتها إلى الملحن خالد عز، وتفاجأت بعدها بمكالمة منه يخبرني أن الأغنية لأنغام، بالتأكيد شعرت بالسعادة بهذا الخبر، ولكن سعادتي الأكبر بعدما سمعت كلماتي بصوتها، شعور مختلف، ولم أكن أعرف أبدًا أني سأصبح من دراويشها، فهي فنانة أخلاقها تشبه فنها، قمة في الرقي والجمال.

وتابع: أتوجه بالشكر للموزع الكبير أحمد إبراهيم على دوره الكبير في ألبوم أنغام، هو كلمة السر في

الألبوم.

وتابع حديثه قائلًا: ألبوم "حالة خاصة جدًّا" لم يحكم عليه مشاهدات، ولكن سيحكم عليه الزمن، لأنه بالفعل عمل رائع، تعاونت فيه أنغام مع العديد من الأسماء لأول مرة، ولم تكتفِ بفريق عمل محدد، مثلما يفعل أغلب المطربين، بل أعطت الفرصة لأسماء كثيرة في هذا الألبوم.

وفي النهاية كشف الشاعر جمال الخولي عن تعاون جديد يجمعه مع أنغام، وهي أغنية جديدة من كلماته ومن ألحان محمدي، كان من المفترض أن تكون ضمن الألبوم، ولكن حتى الآن لم تتضح الرؤية، في أن الأغنية سيتم طرحها منفردة، أم أنها ستكون ضمن الألبوم القادم.