أحمد إبراهيم يشعل أزمة بين أصالة وأنغام

انغام واصاله

كتبت - إيمان العوضي :

انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الأقاويل عن وجود خلاف قوي بين المطربة أصالة وأنغام، بعد إعلان أنغام خبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، وذلك بسبب وجود علاقة قرابة تجمع زوجته "ياسمين عيسي"، والمخرج طارق العريان زوج أصاله.

وأكد ذلك الخصام منشور كتبته أصالة أمس عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيه: "الفنّ إنّ لمّ ينقّي

روح صاحبه من دناءات الحياة .. وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر.. فلا قيمة له ولا لصاحبه"، بالإضافه الي ذلك أنها لم تهنئ أنغام علي الألبوم الجديد "حالة خاصه جدًا" رغم أنهما صديقتين منذ زمن.كما انتشرت شائعات حول إلغاء أصالة متابعتها لأنغام عبر حساباتهاعلي إنستجرام وتويتر، لتقوم الأخيره بنفس العمل وحذف متابعاتها لأصالة في تأكيد لكل منهما علي قطع جميع العلاقات وبدأ خصومه لا نعلم ان كانت ستنتهي في يوم من الأيام.

جدير بالذكر أن نفس السيناريو حدث من قبل لكن في شكل مزاح، خلال حلقة من برنامج أصاله "صولا"، حين عرضت المطربه شيرين، الزواج علي أحمد إبراهيم، بشكل ساخر، ليرد عليها: "أنا جي اقرأ فاتحة"، ليفاجئ بتدخل أصالة التي قالت: "أنا هدبحِك وأدبحه.. ده متجوز قريبتي".

