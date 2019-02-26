كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حلقة لبرنامج “صولا” الذي كانت تقدمه الفنانة السورية أصالة والتي إستضافت في خلالها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام حالياً والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وظهر في الفيديو لحظة ممازحة عبد الوهاب لإبراهيم وتسأله متى ستتزوّج منه، لتردّ أصالة: “بذبحك وبذبحه، ده متزوج قريبتي”. وربط المتابعون بين هذا الفيديو وموقف أصالة اليوم من زواج أنغام وإبراهيم، خاصة أنهما تربطهما صداقة قوية وأن زوجة إبراهيم الأولى هي إبنة شقيقة زوج أصالة المخرج طارق العريان.

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تهدد بـ”الذبح”.. وما علاقة زواج أنغام من أحمد إبراهيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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