تطور جديد.. زوج أنغام يرفض الإنفصال عن زوجته الأولى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -

بعدما أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زواجه رسمياً من الفنانة المصرية أنغام، وفي تطور جديد لعلاقته بزوجته الأولى ياسمين عيسى، كشفت الأخيرة انه تم اخطارها اليوم بزواج أحمد إبراهيم من أنغام رسمياً على عنوان الستديو الذي تتشارك ملكيته مع زوجها.

وأشارت عيسى في بيان صحفي، الى ان لجوءها الى القضاء لم يصل الى شيء خصوصاً أن إبراهيم يرفض تطليقها، في وقت حاولت عائلتها التدخل لحل الموضوع وحصولها على الطلاق، الا أن إبراهيم رفض الطلاق وأكد أنه يريد الاحتفاظ بالزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية الفنانة أنغام.