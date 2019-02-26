شاهدوا.. ماذا كشفت جليلة عن بسمة بوسيل والزواج بعد ان فضحت علاقتها بتامر حسني؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -

كشفت الفنانة المغربية جليلة انها ترفض بشكل قاطع الارتباط بأي شخصية فنية مشهورة في المستقبل وذلك بعد العلاقة العاطفية التي عاشتها مع الفنان المصري تامر حسني.

وقالت جليلة اثناء حلولها ضيفة على برنامج “البصمة”: “أنا شخصية غيورة جدا ولا أتقبل أن يشاركني أحداً في زوجي، لذلك لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة”.

على صعيد اخر اثارت جليلة الجدل بسبب تصريحاتها في الحلقة حيث اشارت الى أنها كادت تتعرض للموت بسبب غيرة البعض لو كانت في بلد ليس به أمان، حيث قالت: “الغيره تقتل.. يعني أنا اليوم لو مو عايشة في بلد أمان كنت اتقتلت بسبب الغيرة.. وجود جليلة موتهم”، مما جعل البعض يعتبر ان ما قالته تقصد به زوجة الفنان المصري تامر حسني مصممة الأزياء بسمة بوسيل.



وفيما يتعلق بمواصفات فتى أحلامها قالت جليلة: “أريده رجل فقط.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضاً لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات”.