منة شلبي: تعرضت للتنمر بسبب عمل والدتي راقصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية منة شلبي، عن الصعوبات التي واجهتها في بداية حياتها الفنية والمشاكل التي مرت بها بسبب عمل والدتها الفنانة زيزي مصطفى كراقصة شرقية.

منة شلبي، قالت خلال لقائها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية «ten»: «تعرضت للتنمر في بداية مسيرتي الفنية بسبب عمل والدتي كراقصة شرقية، ولكني تغلبت على ذلك، وقد كنت سمينة، ولكني واجهت الأمر بقوة، وكل شيء كويس في شخصيتي يرجع الفضل فيه لتربية أمي».

وأضافت: «بدايتي الفنية كانت مع الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، ولعب الحظ والصدفة دورًا كبيرًا في ذلك».

وتابعت:«الفنانة ليلى علوي صاحبة واجب معي، وكانت تساعدني في فيلم “بحب السينما”، و”حديث الصباح والمساء”، وهي فنانة راقية وتتميز بالود والحب للآخر، وهي أول واحدة باركت لي بعد تكريمي في مهرجان دبي عن دوري في فيلم “نوارة”».

وتحدثت منة عن الوساطة والمحسوبية في حياتها قائلة: «مسيرتي الفنية لم تكن قائمة على الواسطة، ولكن الاجتهاد والنصيب والحظ لهم الدور الأبرز في أدواري الفنية في الأفلام والمسلسلات».

الفنانة منة شلبي، هي ابنة الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى، والتي كانت قد كشفت في لقائها ببرنامج «بالألوان الطبيعية»، الذي تقدمه الإعلامية نادية حسني، ويذاع عبر فضائية «دريم»، أن سبب اعتزالها الفن وهي في عز مجدها وشهرتها هو دموع ابنتها الوحيدة منة شلبي عندما قيل لها في المدرسة «يا بنت الرقاصة».

وأوضحت زيزي مصطفى أنها ارتدت الحجاب بعد اعتزالها الفن، وأنها تخلت عنه في السنوات الأخيرة وذلك لأن علاقتها بالله أكبر من أي حجاب وأنها اعتمرت 15 مرة وأدت الحج مرتين.