انتهاء التحقيقات مع رانيا يوسف في قضية الفيديو الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية رانيا يوسف، من الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، حول البلاغ المقدم منها ضد مجهول، نسب لها الظهور في مقطع فيديو إباحي.

رانيا يوسف، قالت إنها تلقت عدة اتصالات هاتفية من أقاربها وأصدقائها يخبرونها أن هناك إشاعة عن ظهورها في فيديو إباحي مع مخرج شهير.

وأضافت، أنها لدي تفقدها الأمر علمت بواقعة المقاطع الفاضحة لمخرج شهير مع عدد من الفنانات، وأن اسمها ربط بالواقعة، بعد انتشار فيديو إباحي لفتاة شبيهة بها، وتمكنت السلطات من القبض علي تلك الفتاة.

وكانت الفنانة الشهيرة تقدمت ببلاغ برقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، جاء فيه، إنها فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لها تصويره بخلاف الحقيقة، ويحتوى على مشاهد إباحية لفتاة تشبهها.

وكانت النيابة العامة، قد قبضت على راقصة تشبه رانيا يوسف، وهي صاحبة الفيديو الذي نُسب إلى رانيا يوسف.

وأضافت أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة للنيل من سمعتها، ولا تعرف من يقف خلفها، وطالبت في بلاغها بالقبض علي مروج ذلك الفيديو لاتهامه بسبها وقذفها وطعنها في عرضها.