إليسا تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، ذكرى رحيل والدها الشاعر الراحل زكريا الخوري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

إليسا، نشرت صورة لها، وهي تحمل بورتريه لوالدها، وعلقت عليها قائلة: «لن يكون الأمر أكثر سهولة، وسأعود دائمًا بأجمل الطرق لتذكيرك بأنك قريب جدًا مني».

وأضافت: «اشتقت لك أكثر من أي وقت مضى يا أبي وعلى النصب التذكاري الخاص بك اليوم، أنا فقط أخبرك بشيء واحد.. أنا قوية».

وحصدت تغريدة إليسا، العديد من تعليقات متابعيها والذين دعوا له الرحمة كما تمنوا لها الشفاء.

وكانت إليسا، قد كشفت خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى دبي الصحي”، أن والدها الراحل كان يعاني من مرض السرطان، وإنه تلقى العلاج لمدة 7 سنوات من دون أن يعلم حقيقة حالته الصحية.

الفنانة اللبنانية أضافت أن والدها كثيراً ما كان يسأل عن سبب مرضه إلا أن الأسرة كانت ترفض إخباره منعاً لتدهور حالته النفسية.

وتابعت أن تشخيص الأطباء أظهر أنه أصيب بسرطان المعدة وأنه لن يعيش لأكثر من 6 أشهر وأنه تغلب على هذا التوقع بالعيش 7 سنوات بفضل إرادته واحتضان العائلة له.

من ناحية أخرى، خضعت إليسا مؤخرًا لجراحة لإزالة تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات التي خضعت لها خلال فترة العلاج من سرطان الثدي، وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.