ساني ليون تتقدم لوظيفة مهندس

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في مزحة غريبة جرت عبر الإنترنت، تصدر اسم ممثلة بوليوود ونجمة الإباحية السابقة ساني ليون Sunny Leone قائمة المقبولين والمستحقين لمنصب مهندس مبتدئ في حكومة ولاية بيهار الهندية.

كانت قائمة المرشحين الذين تقدموا بطلبات للحصول على حوالي 200 وظيفة، تم تحميلها على موقع الويب الخاص بإدارات هندسة الصحة العامة على الإنترنت ، وقد تضمنت اسم الممثلة السينمائية الكندية المولد، حيث كانت هي الشخص الأعلى قبولاً ودرجات.

وعندما تم عرض الأمر على الوزير المسئول فينود نارايان جها ، سارع إلى توضيح أن هذه ليست القائمة النهائية، وأشار الى أنه يجب أن يخضع المقبولين لعملية فحص تشمل التحقق من وثائقهم وشهاداتهم.

السكرتير الخاص للإدارات ساتيش شاندرا ميشرا بمزيج من الدهشة والحيرة، قال لا أعرف من تكون ساني ليون، ويبدو أن في الأمر مُزحة سخيفة الى تحميل اسمها على الموقع الإلكتروني عن طريق الخطأ، وسنقوم بتصفيته”.

ليون التي قدمت آخر أعمالها وكانت عبارة عن أغنية فيلم سيمبا “Aankh Marey، متزوجة من سكرتيرها الخاص، دانيال، ولهما من الأبناء ثلاثة، الابنة الكبيرة جاءت بالتبني، أما الأخران فهما توأم ولدا عن طريق الأم البديلة.