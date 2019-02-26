كندة علوش في صورة غريبة مع طفلتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة حديثة جمعتها بطفلتها “حياة” من زوجها الفنان عمرو يوسف.

الفنانة السورية ظهرت في الصورة بإطلالة غريبة، حيث بدا عليها الحزن كما كانت ترتدي ملابس باللون الأسود، وحرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها.

كندة أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “عيون حزينة .. قلب سعيد.. أعرف أنها صورة مخيفة .. لكنني أحبها بطريقة ما”.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان.

وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى في شهر نوفمبر الماضي، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وتلقيا التهاني من قبل أصدقائهما من الوسط الفني.

ونشرت الفنانة كندة علوش مؤخرا صورة لها وهي تمسك بقدمي طفلتها، دون أن تكشف عن وجهها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “حياتي وعمري”.