عملية تجميل تشوه وجه فلة الجزائرية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة فلة الجزائرية، صدمة كبيرة بين متابعيها وذلك بعد نشرها فيديو لها من داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

فلة، ظهرت بوجه متورم وبه الكثير من الكدمات وهي ترقد على سرير المستشفى، وعلقت عليه قائلة: «إلى كل ولاد الحركة أعداء وطني لو لم أكن في هذا الظرف الصحي».

وكشفت فلة، عن سبب تواجدها في المستشفى قائلة: «ما تخافي يا عمري حنيت للنفخ باش وجعلكم فلتكم.. نحبك».

الفنانة الجزائرية قامت بحذف الفيديو بعد دقائق قليلة من نشره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

وذكرت مديرة أعمالها، أن الفنانة الجزائرية تتابع علاجها مع الطبيب حتى الآن وأن صحتها مستقرة ومرت العملية بسلام.

وعن طبيعة العملية قالت: «فلة الجزائرية كانت قد عملت سابقًا عملية تجميل في وجهها أدت إلى حدوث انتفاخ وتورم في وجهها كما ظهر في الفيديو المسرب».

وكانت فلة، قد دعت خلال الأيام الماضية إلى منع “العهدة الخامسة” للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، وأثارت دعوتها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت فلة إلى انتفاضة “سلمية” تقودها النخبة المثقفة في البلاد، وقالت “جاء اليوم دوركم أيها الدكاترة والمحامون لتنقذوا بلادكم من منزلق خطير”.