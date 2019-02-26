رسالة بخط يد أنغام إلى زوجها الجديد في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازال زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزع احمد إبراهيم يحمل العديد من الكواليس وخاصة أن وسائل الإعلام والجمهور تفاجأ بهذا الزواج الذي تم في السر.

الفنانة المصرية أنغام بعثت برسالة تهنئة لزوجها أحمد إبراهيم في اول عيد ميلاد له بعد الزواج، وكتبت فيها: « كل سنة وانت غالى وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبى وحب عمرى يا أحمد، وكل سنة وانت سندى، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله”.. بحبك إمضاء أنغام».

وتعاونت أنغام مع أحمد إبراهيم في ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا»، وردت عليه بعدما هنأها على الألبوم وقالت له: «مبروك علينا يا حبيبي».

وكان مصدر مقرب من الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم كشف أن الزواج تم منذ 6 شهور بشكل رسمي، وبعلم عائلتي الطرفين والأصدقاء المقربين فقط، وأن الزواج تم قبل رحيل شقيقتها الفنانة غنوة بشهر.

أحمد إبراهيم سبق له الزواج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان ولديه منها أبناء، ورفعت عليه دعوى طلاق بعد علمها بخبر زواجه من الفنانة أنغام.

كما سبق لأنغام الزواج 3 مرات من مجدي عارف وفهد الشلبي وأنجبت ابن من كل منهما وتزوجت سرا من الفنان أحمد عز.