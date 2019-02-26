انت الان تتابع تفاصيل خبر ميغان ماركل تتزين بالحنّاء في المغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - زار الأمير البريطاني هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل منطقة أسني في جبال الأطلس بجنوبي المغرب.

ووصل الثنائي الملكي البريطاني، الأمير هاري وعقيلته ماركل، مساء السبت، إلى المغرب، ضمن زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تشمل مدينتي الدار البيضاء والرباط؛ ومنطقة أسني.

وتوجه الأمير هاري وعقيلته إلى منطقة أسني بضواحي مراكش أمس الأحد، لتفقُّد دار للطلبة ومؤسسة تعليمية، وقد أعدت لهما السلطات المحلية استقبالاً مميزاً، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المغرب.

واحتفت طالبات "بيت التعليم للجميع" بزيارتهما، وعرَّفنهما بالطقوس المغربية.

ونقشت إحدى المغربيات الحنّاء على يد ماركل، وهو أحد الطقوس المغربية للاحتفاء بالمرأة.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها العربي في "تويتر" صوراً للأمير وهو جالس بقرب الأميرة في أثناء رسم الحناء على يدها.