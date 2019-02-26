استدعاء شاكيرا للمثول أمام القضاء

متابعة بتجــــــــــــرد: استدعيت النجمة الكولومبية شاكيرا للمثول أمام القضاء في 12 حزيران بأمر من قاض في محكمة في ضاحية برشلونة على خلفية احتيال ضريبي مزعوم بقيمة 14 مليون يورو تقريبًا، بحسب ما أفادت مصادر قضائية إسبانية.

وجاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا حيث تقيم شاكيرا أنها مدعوة للإدلاء بإفادتها أمام القضاء.

الجدير ذكره أن شاكيرا كانت قد استقرت في إسبانيا منذ عام 2011 حيث يلعب بيكيه في نادي برشلونة الإسباني وهو ما يحتّم عليه التواجد هناك في معظم فترات العام.