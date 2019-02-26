متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب دام لعدّة أيام عن مواقع التواصل الإجتماعي، وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسالة إلى الجمهور كشفت من خلالها عن سبب ابتعادها.
وأشارت كارول سماحة إلى أنها فضّلت اخذ استراحة من مواقع التواصل الإجتماعي وصفتها بفترة Detox أو باللغة العربية فترة “للتخلص من السموم الإلكترونية”.
هذا وأضافت كارول سماحة أنها تنشغل بالعمل على مشاريع فنية عدّة ومن بينها أغاني جديد ستبصر النور في موسمي الربيع والصيف المقبلين.
الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة.. لهذا السبب ابتعدت عن التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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