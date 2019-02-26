بالصور .. "الشاذ" يفوز بالأوسكار فى دورته الـ 91

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فاز الممثل المصري الجنسية رامي مالك بأوسكار أحسن ممثل هذا العام، وهذا عن تجسيده لشخصية مطرب ومؤلف الأغاني الشهير فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsod" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ 91 في لوس انجلوس.

تناول الفيلم أصول ميركوري الذي ولد في زنجبار وكبر حاملاً اسم فاروق بولسارا، وتعرفه على زميليه برايان ماي وروجر تايلور، واجتماع الثلاثة لتأسيس الفرقة.

وقدّم الفيلم بعض المواقف الرئيسية في حياتهم، مع التركيز على المغني الرئيسي "ميركوري" وصولاً إلى حفل "لايف إيد" الأسطوري في ملعب ويمبلي في لندن عام 1985.

وعرض لنا الفيلم العديد من الأحداث مثل: العلاقة بين أفراد الفرقة، صراع فريدي العائلي، مثليته الجنسية، مرضه بالإيدز، وعلاقته مع ماري أوستن (حبيبته السابقة وصديقته المقربة لاحقاً).

ويصنف الفيلم من ضمن الأفلام الإجتماعية الدرامية، بداية من طفولة فريدي، واختباره الغنائي الأول أمام بريان ماي وروجر تايلور بعد طردهما المغني الرئيسي في فرقتهما، وترددهما في قبوله، وتغييرهما اسمه، وتخوفهما من أسنانه البارزة ووصولاً إلى انطلاقتهم معاً.