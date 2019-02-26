بالصور.. أزياء الرجال تخطف الأنظار في الأوسكار.. والبدلة الفستان الأكثر اختلافا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ ظهور حفل الأوسكار للنور قبل 91 عاما تشكل السجادة الحمراء دائما جزءا مهما من هذه السهرة السينمائية الأشهر، وهذا العام طغت الأناقة على تصميمات المشاهير وبالأخص أزياء الرجال.

واختار غالبية الرجال في الحفل أزياءهم بعناية وبرزت رغبتهم في "الاختلاف" على السجادة الحمراء، وأبرز من بدا مختلفا هو بلا شك الممثل والمغني بيلي بورتر الذي ارتدى تصميما مخمليا أسود لكريستيان سيريانو عبارة عن سترة "سموكين" واختار محل السروال تنورة ضخمة أدهشت الكثيرين.





وبالحديث عن الاختلاف يجب ذكر المصمم تومي هيلفيجر الذي حضر الحفل مرتديا بدلة "كاروهات" بألوان مختلفة وتحتها قميص أبيض، بينما اختار جيسون موموا بدلة وردية مخملية.









والأكثر أناقة كان الممثل شادويك بوسمان الوفي دائما لدار "جيفنشي" والذي ارتدى بدلة "سموكين" سوداء مطرزة بالترتر وتحتها قميص أسود.





وبأناقة أيضا ظهر الموسيقي البريطاني مارك رونسون الذي ارتدى بدلة "سموكين" سوداء محددة بالأبيض في تصميم يميل لتصميمات "البيجاما"، كما تألق الممثل ريتشارد إي جرانت ببدلة سترتها باللون النبيتي بياقة رمادية وسروال أسود مع "بابيون".





وفضل آخرون مثل دييجو لونا وويليم دافو وفيجو مورتينسين وبرادلي كوبر عدم المخاطرة وراهنوا على ارتداء "سموكين" كلاسيكية رغم أن بعضهم تفوق على الآخر في الأناقة، وأبرزهم هنري جولدينج والأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي نال أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده شخصية فريدي ميركوري مغني فرقة الروك البريطانية في فيلم "Bohemian Rhapsody" والذي تألق ببدلة كلاسيكية.





ومن ناحية أخرى، أراد خافيير بارديم وريان سيكريست إضافة لمسات طليعية على مظهرهما الكلاسيكي.



