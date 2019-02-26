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Feb 26, 2019
رُزق نجم الموسم الثامن من برنامج “ستار أكاديمي” حسام طه بطفلته الأولى يوم الاحد، 24 شباط/فبراير الحالي.
وأعلن “طه” الخبر عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام حيث قام بنشر صورة معلناً قدوم مولودته التي وصفها بالاميرة.
“طه” الذي يعيش اليوم في الدوحة، كان قد احتفل بزواجه خلال الصيف الفائت في بيروت.
نذكر ان حسام طه كان قد إبتعد عن الغناء خلال الفترة الماضية بعد إصداره عدداً من الأغنيات المنفردة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام طه رُزق بمولودته الأولى.. وهكذا رحّب بأميرته الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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