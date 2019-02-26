حسام طه رُزق بمولودته الأولى.. وهكذا رحّب بأميرته الصغيرة

رُزق نجم الموسم الثامن من برنامج “ستار أكاديمي” حسام طه بطفلته الأولى يوم الاحد، 24 شباط/فبراير الحالي.

وأعلن “طه” الخبر عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام حيث قام بنشر صورة معلناً قدوم مولودته التي وصفها بالاميرة.

“طه” الذي يعيش اليوم في الدوحة، كان قد احتفل بزواجه خلال الصيف الفائت في بيروت.

نذكر ان حسام طه كان قد إبتعد عن الغناء خلال الفترة الماضية بعد إصداره عدداً من الأغنيات المنفردة.