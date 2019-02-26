ورد الخال تشوّق جمهورها بأحدث أعمالها

تستمر النجمة ورد الخال تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني لعام 2019 “أسود” انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

المسلسل من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي ويضم باقة من النجوم نذكر منهما الى جانب ورد كل من باسم مغنية، داليدا خليل، الكو داود وغيرهم.

ونشرت ورد صورة على حسابها على انستغرام تجمعها مع الممثل باسم مغنية الذي يلعب دور “أسود”.

وحمست المتابعين حول اسم الشخصية التي ستلعبها خاصة ان ورد ستجسد دور فتاة “مصلحجية ومادية” ولن يتعاطف معها المشاهد.

نشير ان الفنان باسم رزق زوج ورد الخال سيضع الموسيقى التصويرية للمسلسل حيث سيتم تسجيل الموسيقى الاوركسترالية في روسيا.

نذكر أنّ آخر أعمال ورد الخال دور “لميس” في مسلسل (ثورة الفلاحين) إنتاج ايغل فيلمز إخراج فيليب أسمر، كتابة كلوديا مرشليان، وبطولة نخبة من أبرز وجوه الدراما اللبنانية منهم: ورد الخال، باسم مغنية، إيميه صياح، كارلوس عازار، وسام حنا، سارة أبي كنعان، تقلا شمعون، فادي ابراهيم، نقولا دانيال، فيفيان أنطونيوس، مارينال سركيس، نيكولا مزهر، بيو شيحان، فرح بيطار، تانيا فخري وغيرهم الكثير.