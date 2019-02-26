عارضتان توأمان تتحديان معاناتهما بالصمم ولون البشرة.. إليك قصتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عارضتان توأمان تعانيان من الصمم منذ سن الـ 7 عن سر شعورهما بالسعادة مع قيامهما ببطولة حملة جديدة بعالم الموضة.

وشاركت الشقيقتان من أريتريا، هيرمون وهيرودا بيرهاني، 36 عامًا، وتقيمان في لندن، في حملة #LoveFromMe التي دشنتها علامة River Island لتسليط الضوء على حب الذات.

وظهرت العارضتان، اللتان هربت أسرتهما من أريتريا عندما كانت تمزقها الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، في تلك الحملة إلى جانب أشخاص آخرين مروا بتجارب نبذ من المجتمع بسبب أشكال الإعاقة التي يعانون منها أو حملات التنمر التي يتعرضون لها.

وأكدت الشقيقتان اللتان تتحدثان بلغة الإشارة وتعملان كذلك في مجال التمثيل، أنهما تحرصان على رفض السماح لإعاقتهن بأن تؤثر عليهما، وأنهما يتعاملن معها على أنها ميزة.

وبدأت الشقيقتان في مدونة الموضة واللايف ستايل Being_Her في 2015 لتبرزا إمكانية التغلب على الشدائد وأهمية تعلم حب بشرتهما السمراء.

وعن نقص التنوع في عالم الموضة، قالت الشقيقتان في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل":" بدأنا مدونة Being Her لضمان أن لأصواتنا منصة تنقلها وتعبر عنها، وكنا نريد أن نشارك جمهورنا العقبات التي نقابلها في حياتنا اليومية، كما أننا نسعى لتشجيع وإلهام متابعينا على الإيمان بأنفسهم، فهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة حول الإعاقات بشكل عام مع عدم وجود تركيز كاف على المواهب والمهارات".

وتابعت هيرمون وهيرودا:" الصمم قد يكون شيئًا صعبًا؛ لكن الخوف هو الحاجز الحقيقي، ونحن نحب استخدام تنوعنا (كسيدات سود مصابات بالصمم) لكسر الحواجز وتعزيز فهم الاختلافات الثقافية، ونحن نتطلع لأن تصل رسالتنا ويسمعها الجميع من حولنا، فهي رسالة قوية لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون في الحياة، وضرورة أن يكونوا أنفسهم".