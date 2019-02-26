نجوى كرم في عيدها.. وقفت بوجه عائلتها للزواج من حبيبها ولهذا السبب لم تغن باللهجة المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميزت المطربة اللبنانية نجوى كرم بصوتها الجبلي، وحظيت أغانيها بالإعجاب في الوطن العربي وليس في لبنان فقط.

صاحبة السجل الحافل بالأغاني لم تغن سوى باللهجة اللبنانية، خلاف غيرها من الفنانين الذين اتجهوا للغناء باللهجتين الخليجية والمصرية.

وتحتفل اليوم المطربة نجوى كرم التي ولدت يوم الـ 26 من فبراير 1966، بعيد ميلادها الـ 53 وترصد "فوشيا"، العديد من تفاصيل حياتها الفنية والخاصة.

تتمتع بشخصية المرأة الحديدية وفي بعض الأحيان الدبلوماسية؛ ما جعل الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري يُطلق عليها لقب "شمس الأغنية اللبنانية".

بدايتها الفنية

شاركت نجوى كرم، في برنامج "ليالي لبنان" وحصلت على الميدالية الذهبية، وأطلقت أول ألبوم لها بعنوان "يا حبايب" عام 1989.

وأصدرت ألبومها الثاني "شمس الغنية" عام 1992 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.

زواجها

بعد طرح ألبوم "عيون قلبي" عام 2000 أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب، بشكل مفاجىء وهو الزواج الذي شكّل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما.

وجاء الرفض أيضًا لأن حرب، كان متزوجًا ولديه 3 أطفال؛ لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارضها، ورغم ذلك انتهى الأمر بالطلاق بعد عامين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.

منع عرض أحد كليباتها

أحدثت أغنيتها "ليش مغرب" ضجة واسعة خصوصًا بالنسبة للمغتربين العرب، وقد منع عرض كليب الأغنية حتى حذفت بعض المشاهد التي لم تعجب الحكومة اللبنانية آنذاك.

سبب عدم غنائها باللهجة المصرية

على الرغم من شهرة نجوى كرم العارمة في مصر، إلا أنها تقدم جميع أغانيها باللهجة اللبنانية دون الاستعانة باللهجة المصرية على عكس جميع مطربي لبنان الذين يعتبرون مصر أهم محطة فنية في مشوارهم الفني.

وربط البعض أن سبب عدم غناء كرم باللهجة المصرية، هي واقعة منعها من دخول مصر في التسعينيات بسبب شائعة اتهامها بإهانة أحد الأنبياء؛ ما ترتب عليه إدراج اسمها بقائمة الممنوعين من دخول البلاد وهي في طريقها من بيروت للقاهرة حيث كانت ستحيي حفلًا غنائيًا.

حقيقة زواجها من ماجد المهندس

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في لقاء مصور لها مع إذاعة "أغاني أغاني"، إنها تستنكر الشائعات التي طالتها حول زواجها من الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد أن أطل الثنائي قبل فترة على غلاف إحدى المجلات، في لقطات رومانسية ضمن جلسة تصوير الحوار.

وقالت نجوى كرم في لقاء لها مع الإعلامي اللبناني فراس حليمة، إنها قالت وقت انتشار تلك الشائعات: "كفاية مشاغبات .. أنا بدي مشاغبات إيجابية".

خلافاتها مع إليسا

علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم على حالة الجدل التي أثيرت حول منافسة النجوم في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لاسيما بعد أن كانت مواطنتها إليسا هي النجمة الأولى للشركة قبل عودة شمس الأغنية من جديد.

وقالت نجوى كرم في لقاء لها مع قناة دبي الإماراتية، إن شركة روتانا ليست ملكًا لأحد، وعلى جميع النجوم تمالك أعصابهم وأنفسهم لتحقيق نجاحات، حتى تظل روتانا تدعمهم وتلعب دور صمام الأمان لهم.

عمليات التجميل في حياة نجوى كرم

قالت المطربة نجوى كرم، إنها أجرت مؤخرًا جراحة تجميلية اضطرارية لأنفها، مشيرة إلى أن سبب إجراء الجراحة كان ملحًا؛ إذ كانت تعاني من التواء في عظمة الأنف.