شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سوزان نجم الدين عن المشاركة فى "ابن أصول" مع حمادة هلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى تصور مشاهدها فيه حالياً وتجسد فيه دور "أصول" وهى والدة حمادة هلال خلال الأحداث.

وكشفت سوزان عن صورة من كواليس العمل تجمعها ببطل المسلسل حمادة هلال والمخرج محمد بكير والمؤلف أحمد محمود أبو زيد وعلقت على الصورة :"تزداد لحظات العمل متعة كبيرة عندما يفرض الحب وجوده والاحترام مكانه..سعيدة جدا بتعاملي مع أرقى الشخصيات النجم حمادة هلال، المخرج محمد بكير، الكاتب أحمد محمود أبو زيد وتزداد متعة العمل ويكبر الحب عندما تكون شركة سينرجي هي المنتجة..ادعولنا.



سوزان نجم الدين

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.



سوزان نجم الدين