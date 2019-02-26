شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة حسن الرداد vs كريس إيفانز.. الفنان المصرى: "بيقلدنى فى حفل الأوسكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار أمس الاثنين، لمتابعة حفل الأوسكار رقم 91 لسنة 2019، لمتابعة العرس السينمائى الأشهر فى العالم، إذ يحظى باهتمام بالغ من صناع ومحبى الأفلام، باعتباره الحفل الأكبر فى العالم.

وبالطبع تتجه الأنظار لأزياء المشاهير وإطلالتهم، إذ تعتبر المهرجانات ليس فقط مجال للسينما والأفلام، لكنها للموضة أيضا، فتتنافس كل دور الأزياء على منح النجوم أفضل الإطلالات.



حسن الرداد

الفنان الشاب حسن الرداد، مازح جمهوره، بعد أن وضع صورة للفنان الشهري "كريس إيافنز" يرتدى فى حفل الأوسكار، نفس البدلة التى ارتدها الرداد من قبل، ومزح الرداد قائلا :" كريس إيفانز بيقلدنى فى حفل الأوسكار".

وكان الفنان العالمى رامى مالك قد حاز على جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسى فى دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody"، بالإضافة الى ثلاث جوائز أخرى حصل عليها الفيلم وهى أفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى، وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها الأيقونية، حتى يصلون إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.