شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار وبافتا وجولدن جلوب لفيلم الأنيمشن Spider-Man: Into the Spider-Verse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse أهم ثلاث جوائز لعام 2019، وهم جائزة الوسكار لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، جائزة الـ BAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـ جولدن جلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة.

ومن ضمن فريق العمل على المؤثرات البصرية للفيلم "أحمد وليد" مصري من مواليد مدينة الإسماعيلية، ويعمل أحمد كـ مشرف مؤثرات بصرية في شركة ديزنى، ويعمل منسق للمؤثرات البصرية للفيلم المنتظر Avengers: Endgame.

وحقق فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse إيرادات وصلت إلى 360 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 14 ديسمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 185 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 175 مليون دولار حول العالم.

فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلى ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنري.

ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه، ومكان آخر فى الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان. الفيلم من إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.