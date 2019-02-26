بالفيديو والصور| خالد ذكي يحتفل بعيد ميلاده في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
احتفل الفنان خالد ذكي بعيد ميلاده الـ 69 وسط مجموعة من أصدقائه في دولة الأردن، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل.
وحضر حفل عيد الميلاد عدد من النجوم من بينهم الفنانة صفية العمري، والإعلامية بوسي شلبي، المنتج مدحت العدل، وابنته يسرا.
يذكر أن دولة الأردن كرمت بالأمس الفنان خالد ذكي، الفنانة صفية العمري، المنتج مدحت العدل.
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