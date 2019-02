ليس رامي مالك فقط.. مصري اَخر حصد فيلمه الأوسكار في الدورة الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

لم يكن النجم رامي مالك، ذو الأصول المصرية، الذي حصد جائزة الأوسكار أفضل ممثل رئيسي، الوحيد الذي له علاقة بمصر، خلال الحفل الذي أقيم صباح الاثنين الماضي، فقد كان هناك فائز آخر حصد فيلمه جائزة الأووسكار هو أحمد وليد.

وشارك وليد في فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، الذي فاز بجائزة أحسن فيلم رسوم متحركة، وهو يعمل في مجال المؤاثرت البصرية.

واحتفى وليد بذلك عبر صفحته على موقع فيس بوك، مقدما التهنئة لشركة ديزني، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يكون له صفحة يوما ما على موقع IMDB، والآن لم يملك ذلك فقط بل أصبح من الفائزين بالأوسكار.

وحسب المعلومات المتوافرة عنه، فإنه من الإسماعيلية ويعيش في لندن، وقد درس هناك أيضا.

ويعمل وليد في مجال المؤثرات البصرية، وفي سبايدر مان الأخير ليس أول أعماله، فقد شارك قبله في أفلام Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald، وBeauty and the Beast، وAvengers: Infinity War، وحاليا يشارك في فيلم Avengers: Endgame.

يذكر أن أكاديمية العلوم والفنون"الأوسكار" قامت الاثنين الماضي بتوزيع جوائز الدورة الـ91.