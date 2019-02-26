حسن الرداد يسخر من ممثل عالمي: "بيقلدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورة له بجانب الممثل الأمريكي العالمي كريس إيفانز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر "الرداد" في الصورة مرتديا نفس جاكيت كريس إيفانز، وعلق " بيقلدني". يذكر أن الفنان حسن الرداد يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "الزوجة18"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة الفنانة سلوى خطاب، ناهد السباعي، هيدي كرم، العمل من تأليف محمد أبو السعود وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، إخراج مصطفي فكري.

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