بالفيديو| هند صبري تكشف سبب تأجيل عرض "الكنز2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
كشفت الفنانة التونسية هند صبري أسباب تأجيل فيلم "الكنز2"، بطولة الفنان محمد رمضان، حتى مارس المقبل.
وقالت "صبري" عن الفيلم في لقائها ببرنامج"MBC TRENDING" ، الذي يعرض علي شاشة "mbc"، إنها تستكمل حكايتها مع شخصية "حتشبسوت" التي جسدتها في الجزء الأول من الفيلم، مؤكدة أن الشخصية لامرأة عظيمة من تاريخ مصر والعالم العربي".
وتابعت "صبري"، أما عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من عام، فيرجع إلى أن الشركة الموزعة للعمل لإنها لم تجد الوقت المناسب لطرح الفيلم.
واختتمت حديثها: "أنا متفائلة بعرض الفيلم في وقت لايوجد به أي مناسبة".
"الكنز 2" تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته محمد سعد، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.
يذكر أن هند تنتظر عرض فيلمها التونسي "نورا تحلم" مع المخرجة هند بن جمعة، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.
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