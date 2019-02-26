فتحي عبد الوهاب يهنئ آسر ياسين بعيد ميلاده: "أول أخ ليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان فتحي عبد الوهاب على تهنئة صديقه الفنان آسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر فتحي صورا لآسر ياسين وكتب: "آسر ياسين أول أخ ليا في الفن، قلب حبيبة، كل سنة وأنت طيب وجميل وعقبال مليون سنة فن وحب وعيلة جميلة".
آخر أعمال آسر ياسين فيلم "تراب الماس"، وشاركه البطولة منة شلبي، محمد ممدوح، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد، كما يجهز حاليا لمسلسله مع نيللي كريم "النصابين".
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