تسريب رسالة غرامية من أنغام إلى الموزع أحمد إبراهيم.. والفنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة

قالت الفنانة المصرية أنغام إنها لم تنزعج من تسريب الرسالة الغرامية التي أرسلتها لزوجها الموزع أحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده، لأن ذلك أعطاها فرصة أخرى للتعبير عن حبها له.

وأعادت أنغام نشر صورة هذه الرسالة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة بالقول ”لأول مرة أكون سعيدة إنه في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بي وبحياتي الخاصة ويسربه، لأنه أعطاني الفرصة أعبر مرة ثانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا، وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي“.

وأضافت: ”وهذا اليوم كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 2/9 وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة جدًا“.

واختتمت أنغام: ”كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي. أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرًا مرة تانية للحرامي“.

وكانت الفنانة المصرية أنغام حسمت الجدل نهائيًا، حول ما يتم تداوله عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك من خلال تأكيدها للخبر بشكل مباشر.