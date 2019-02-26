شاهد.. سليمان عيد وأسرته لأول مرة

سليمان عيد كتبت - إيمان العوضي : شارك الفنان سليمان عيد، جمهوره بصورة لأسرته الصغيرة لأول مرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر سليمان في الصورة برفقة أفراد أسرته المكونة من زوجته وابنه وبنته، وعلق قائلًا: "الحمد لله أسرتي الصغيرة نعمة كبيرة".



يذكر أن سليمان عيد يخوض موسم أسرته المكونة من زوجته وابنه وبنته، وعلق قائلًا: "الحمد لله أسرتي الصغيرة نعمة كبيرة".يذكر أن سليمان عيد يخوض موسمدراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "فالنتينتو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام إلي جانب كل من دلال عبدالعزيز ، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، محمد الكيلاني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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