شاهد.. فارس كرم يُهنئ نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها.. والأخيرة ترد

المطرب فارس كرم هنأ المطرب فارس كرم صديقته الفنانة نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". كتب "فارس" في تدوينة عبر صفحته قائلًا: "منحتفل فيكي كل أيام السنة وبهاليوم بالتحديد منتمنالك العمر الطويل والصحة الدايمة ويضل صوتك يوزع فرح لأبعد محل بهالدني.. عقبال مية سنة". فيما ردت نجوى عليه قائلة:"دخيلك قلبك يا ابن عمي يا أحلي فارس بالدنيا.. بحبك كتير وإن شاء الله أنت الفرح بيدوم بقلبك وبيتك وصوتك".

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