تعرف على رسالة كارول سماحة لجمهورها

المطربة كارول سماحة نشرت المطربة كارول سماحة، صورة جديدة لها تطمئن جمهورها على اختفائها من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "سماحة" علي الصورة قائلة :"أحبائى الأعزاء أقدر جدا اهتمامكم وأود أن أوضح أن سبب اختفائى هو مجرد فترة هدنة من مواقع التواصل الاجتماعى والتخلص من سمومها". الأعزاء أقدر جدا اهتمامكم وأود أن أوضح أن سبب اختفائى هو مجرد فترة هدنة من مواقع التواصل الاجتماعى والتخلص من سمومها". وتابعت: "وأنا سعيدة جدا للإعلان إننى أعمل على مشروعات فنية جديدة، أغانى سيتم طرحها فى الربيع والصيف، ابقوا سعداء.. أحبكم جميعا". ويشار إلى أنه تتعاون المطربة كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى على التحضير لأغنيات جديدة خلال هذه الفترة استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف المقبل.

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