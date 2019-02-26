الفنانة رانيا يوسف كتبت - إيمان محمد نشرت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالها جريئة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت "يوسف" خلال جلسة التصوير ترتدي "جامب سوت" قصيرة باللون الأخضر على أحد الشواطئ الساحلية. ترتدي "جامب سوت" قصيرة باللون الأخضر على أحد الشواطئ الساحلية. وعلقت رانيا على الصور قائلة: "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك". توجهت الفنانة رانيا يوسف، صباح اليوم، إلى النيابة للاستماع لأقوالها حول واقعة البلاغ المقدم من رانيا بشأن الفيديو الإباحي المزعوم لها، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة والتحري عن مروج الفيديو الفاضح.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإدلاء بأقوالها في الفيديو الإباحي.. رانيا يوسف في جلسة تصوير جريئة من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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