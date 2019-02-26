فيديو| بسبب زوجة أحمد إبراهيم.. أصالة حذفت متابعة أنغام وهددت شيرين بالذبح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حذفت الفنانة أصالة متابعة صديقتها أنغام من على موقع إنستجرام، وردت الأخيرة بإلغاء المتابعة أيضا.

ويرجع السبب في ذلك لزواج الموزع أحمد إبراهيم من أنغام، إذ أن علاقة قرابة تجمع بين ياسمين عيسى وطارق العريان، فهي ابنة شقيقته.

ولم يكن موقف أصالة بجديد عليها، إذ هددته بالذبح قبل ذلك، خلال حلقة من برنامجها "صولا"، حين عرضت شيرين عليه الزواج بشكل ساخر، فرد عليها: "أنا جي اقرأ فاتحة"، فتدخلت أصالة بشكل حاسم وقالت: "أنا هدبحك وأدبحه.. ده متجوز قربيتي".

وكتبت أصالة أمس: "الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".

وانتشرت شائعات، في بداية شهر فبراير الجاري، قبل إطلاق أنغام لألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وأكد وقتها مصدران مقربان من أنغام وإبراهيم حقيقة زواجهما، وظهرت أنغام على في صور كليبات الألبوم وفي حفل فبراير الكويت بدبلة الزواج.

وبعدها كتب أحمد إبراهيم يهنئ أنغام على الألبوم وردت عليها، واستخدما كلمات رومانسية من بينها "حبيبي" في كلامها.

وتأكد الأمر حين قررت زوجته الأولى رفع قضية طلاق للضرر، لزواجه من أخرى دون عملها.



وخرج خطاب مرسب من أنغام لزوجها بخط اليد، تهنئ فيه بعيد ميلاده، الذي حل في أول الشهر، قبل أن تنشره بنفسها في الساعات الأولى من صباح اليوم على حسابها عبر إنستجرام.