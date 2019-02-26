بالفيديو.. ديانا حداد تهنئ الكويت بالعيد الوطني الـ58

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة ديانا حداد أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر، بالعيد الوطني الـ58، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "حداد": كنت صغيرة، عشت فيها، درست، ولعبت، شربت من مياهها، وكبرت فيها وكانت لي ذكريات وأيام لا يمكن أنساها".
وأضافت ديانا حداد "مهما أقول ما أقدر أوصف شعور جميل عشته في حياتي علي ها الأرض الطيبة الكويت الحبيبة".
وتابعت: اللي أقدر أقوله من قلبي إن ربي يحفظها طول الدهر ويحفظ أهلها الغاليين ويحفظ سمو الأمير المفدى".
يذكر أن ديانا حداد أحيت الشهر الماضي حفلًا غنائيًا على مسرح المجاز بإمارة الشارقة الإماراتية.
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