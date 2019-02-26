كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 02:57 مساءً -

فاجأت خبيرة التجميل السعودية ونجمة مواقع التوصال، سارة الودعاني، جمهورها بعدما نشرت صورة طفلها سعد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي . وعلقت سارة الودعاني على الصورة: ” سعد وعمره ساعه بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما”. وتفاعل جمهور النجمة السعودية عبر صفحتها الذي يقترب من المليوني متابع مع الصورة متمنيين له دوام الصحة والعافية، والتألق في مستقبله.

كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني تنشر اول صورة لوجه طفلها سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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